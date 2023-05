Juventus | Allegri bis due anni senza titoli | non accadeva dal 2010-2011

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) La sconfitta contro il Siviglia nella semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/2023 ha sancito un pesante verdetto per la. Per il secondo anno consecutivo, entrambi sotto la guida, i bianconeri non conquisteranno neppure un titolo. Si tratta di una situazione insolita per il club, che dal 2012 aveva sempre sollevato almeno un trofeo all’anno, l’ultimo nel 2021, ovvero la Coppa Italia vinta da Pirlo. Per la seconda stagione di fila, invece, ladovrà rimanere a bocca asciutta, esattamente come nele nel, prima che si aprisse il ciclo vincente di Antonio Conte. Non mancano però i rimpianti. Se in campionato c’era poco da fare contro questo Napoli, in Coppa Italia si poteva fare di più in semifinale contro l’Inter (pesa il rigore causato da Bremer nei minuti ...