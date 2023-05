Juve | Fagioli fuori in barella contro il Siviglia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Possibile frattura della clavicola per Nicolò: il centrocampista dellalascia il campo inAl 39? primo cambio forzato per la, con Massimiliano Allegri costretto a togliere dal campo Nicolòdopo un intervento killer di Gudelj, neanche ammonito. A terra per qualche minuto, il centrocampista ha poi chiamato il cambio, uscendo inper fare spazio a Paredes. Dalle prime indicazioni si tratterebbe di una possibile frattura della clavicola, come riportato da Sky Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Mendilibar JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado,, ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, Milan, Inter e Roma Col Napoli a un passo dall'aritmetica ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Sanchez Pizjuan' tra Siviglia ein tempo reale. ... MendilibarJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado,, Locatelli, Rabiot,...... con Szczesny tra i pali, gli esterni saranno Cuadrado e Kostic, mentre a centrocampo partiranno, Locatelli e Rabiot. In attacco sicuro Di Maria, mentre Kean a sorpresa dovrebbe aver risolto ...

Momento di grande tensione alla fine del primo tempo tra Siviglia e Juventus, sfida valida per il ritorno della semifinale di Europa League. Al 42' minuto infatti, un duro scontro di gioco tra Gudelj ...Ansia in casa Juve per le condizioni di Fagioli, costretto a uscire in barella al minuto 41' della semifinale di ritorno di Europa League in casa del Siviglia. Il centrocampista bianconero si è ...