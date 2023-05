Johnny Depp da Cannes | “Hollywood? Nemmeno ci penso”

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’attore ha dato la sua versione dei fatti dopo mesi di speculazioni e di processi È lui il protagonista diil divo più atteso. L’attore dopo mesi in cui si è parlato di una sua esclusione daha voluto dare la sua versione. È arrivato a, per la première di Jeanne du Barry di Maiwenn in cui interpreta un malinconico e innamorato re Luigi XV. Tra le prime domanda a cui ha risposto, durante l’incontro con la stampa quella sue se si sia sentito bandito. “No, ni, – risponde – ma quale boicottaggio sono io che nonad”. E su tutta la vicenda: “Mi è sembrata un brutto scherzo, soprattutto perchè ti viene richiesto di ritirarti da un film perché ci sono solo parole che fluttuano nell’aria. La ...

Il cast schiera, tra gli altri, Phoebe Waller - Bridge , Mads Mikkelsen e Antonio Banderas approfondimentoa Cannes: "Boicottato A Hollywood non penso più" UN CERTAIN REGARD The Nature ...La parte storica appare infatti decisamente ridimensionata come le battute pronunciate da, in primo piano per tre quarti del film ma quasi sempre silenzioso. "È una storia che guarda ai ...Dove non arrivano i tribunali (veri), arrivano i social. Perciò, in parallelo al Festival di Cannes, che si è inaugurato l'altra sera conche calpestava il red carpet della sua rinascita mediatica, dopo avere stravinto appunto in tribunale contro la ex moglie Amber Heard in una fin troppo celebre causa per violenza domestica,...

Johnny Depp, 'Bannato in Usa A Hollywood non penso più' - Cinema Agenzia ANSA

Da quando sono iniziate le riprese di The Idol, la serie più attesa dell'anno diretta da Sam Levinson (per tanti una garanzia, in quanto già alla regia di Euphoria ), Lily Rose Depp si è tinta i capel ...Il «pirata» tutto genio e sregolatezza e il divo-produttore, manager del proprio talento. Johnny Depp e Michael Douglas, due facce di Hollywood, due modi di intendere il cinema e la ...