John McGinn mira a giorni migliori con la Scozia dopo aver vinto il premio come miglior giocatore

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sito inglese: Il centrocampista scozzesecrede diimparato dagli errori del passato mentre si preparano per le qualificazioni a Euro 2024 di questa estate. Gli uomini di Steve Clarke stanno cercando di partire alla grande per la loro campagna di qualificazionebattuto Cipro e Spagna nelle prime partite. Laaffronterà la Norvegia a Oslo il 17 giugno prima di ospitare la Georgia all’Hampden tre. Lo scorso giugno laha perso un posto per la Coppa del Mondo quando ha perso in casa contro l’Ucraina negli spareggi, prima di subire una sconfitta per 3-0 in Nations League contro la Repubblica d’Irlanda. Hanno battuto comodamente l’Armenia due volte nello stesso gruppo e ...