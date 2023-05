Jack Grealish ha chiuso l’era d’oro del Real Madrid

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 18 maggio 2023) C’è una perfezione circolare nell’ultimo anno diche fa venire il sudore freddo a pensare sia accaduta nellatà e non in un’opera di finzione. Un film sulle origini di un supereroe come Batman Begins, per esempio. Il piccolo Bruce Wayne che vede i propri genitori uccisi da un rapinatore. Che poi cresce con la sete di vendetta, che se ne vergogna, che, in cerca di una redenzione, inizia a vagare per il mondo senza una meta precisa. Alla fine incontra una figura misteriosa, il capo della Setta delle Ombre, che lo prende sotto la sua ala e lo addestra a ciò che diventerà in seguito, un giustiziere mascherato. Bruce Wayne che chiude questo percorso incontrando la sua paura più grande, i pipistrelli. In questo tipo di film di solito c’è sempre una scena che si ripete quasi identica, che serve a riportare ...