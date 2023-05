Itri Frana | maltempo – Ass Palazzo | “primo intervento per la messa in sicurezza del fosso coperto”

(Di giovedì 18 maggio 2023)– “Asono finalmente partiti, grazie alla collaborazione della Direzione Regionale Difesa del Suolo e con il supporto tecnico del Genio Civile Regionale, i primi lavori di somma urgenza per la pulizia eindeldi via VIII Marzo. 18 mesi di attesa senza risposte da parte dell’amministrazione precedente, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Frana Itri, Palazzo: «Da Regione Lazio primo intervento per messa ... News-24.it

"Si tratta di un primo importante passo per la pulizia del fosso coperto. Seguirà un ulteriore stanziamento da parte della giunta Rocca per la messa in ...