Italmopa | nel 2022 export farine per 350mln | il 15% è bio

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’Italia ha esportato nelin tutto il mondodi frumento e di semole per circa 337 milioni di euro, di cui il 14,5% proveniente da produzioni biologiche. Sono i dati Istat e Sinab presentati da(Associazione Industriali Mugnai d’Italia) durante l’incontro a Roma, nell’ambito dei programmi “Pure flour from Europe”, cofinanziati dall’Unione Europea e finalizzati alla promozione dell’utilizzo die semole convenzionali e biologiche Made in Europe e, più in particolare, Made in Italy, in USA, Canada e India. È intervenuto Piero Luigi Pianu, direttore. Nel dettaglio, l’Italia esporta per 240 milioni di euro di farina di frumento a livello mondiale (299.176 tonnellate di farina di frumento) e 97,2 milioni di euro di semole (114.934 tonnellate di semole). Per quanto riguarda ...

