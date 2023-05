Italia-Spagna oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Europei Under 17 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sulla sfida valida per la prima giornata degli17. Gli azzurrini di Bernardo Corradi esordiscono nella competizione continentali di categoria, e lo fanno in una gara difficilissima, contro gli iberici. Appuntamento alle ore 20:00 di giovedì 18 maggio. Il match sarà visibile su RaiSportHD e su RaiPlay. Sportface.it, a ogni modo, vi proporrà latestuale aggiornata in tempo reale. SEGUI LASportFace.