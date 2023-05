Isola dei Famosi | inaspettato arrivo e sorpresa di una nuova naufraga famosa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’indiscrezione sul viaggio di Nikita verso l’deiè stata rivelata da Alessandro Rosica, rinomato Investigatore Social del panorama gossip. La campionessa del GF VIP sembra intenzionata a raggiungere l’per far visita all’amica Helena Prestes, attualmente in crisi nel reality show. Molti temono che Prestes potrebbe essere tra le prossime ad abbandonare il gioco, ma l’dell’amica di avventure passate potrebbe aiutarla. In queste prime di settimane dall’inizio del programma, Nikita ha più volte incitato l’amica sui social, invitando i suo follower a sostenerla: “Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene – ha commentato Pelizon durante una diretta Instagram – “Nella prima puntata mi è piaciuta, è stata bravissima, riflessiva, determinata e concentrata. Super focus e questa ...