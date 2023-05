Isola dei Famosi | Alvin Svela Tutto Su Ilary Blasi e Can Yaman!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 18 maggio 2023)deiha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato delle indiscrezioni circolate sue Can Yaman, possibile inviato della trasmissione… L’deiè ufficialmente iniziata. Alla conduzione c’è come sempree, al di là di tutte le voci contraddittorie che circolavano, l’inviato è come sempre. Si ipotizzava che dopo gli scontri tra la conduttrice ed, quest’ultimo potesse essere sostituito con Can Yaman, ancora molto amato dal pubblico. Ora lo stessoha voluto fare chiarezza su quello che è successo.deiparla di Can Yaman ed ...