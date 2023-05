Isola | Cecchi Paone svela | «Simone era finito in terapia semi-intensiva»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 maggio 2023) AlessandroAntolini si sono ritirati dall'dei Famosi dopo che il ragazzo èin ospedale. A distanza di giorni, l'ex naufrago hato i motivi che lo hanno indotto a maturare la decisione di interrompere la sua avventura. A Fanpage hato che c'è stato un equivoco con la produzione: "C'erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all'come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all'da solo perché l'avevo già ...