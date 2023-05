Isola 17 | Alessandro Cecchi Paone vuole adottare Melissa | “Le voglio un bene dell’anima”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 maggio 2023), la figlia del compagno Simone, col quale ha partecipato all’dei Famosivorrebbe, la figlia di Simone, di cui ha parlato all’dei Famosi. Il conduttore, in un’intervista a Fanpage, ha rivelato di volerle garantire non solo il suo amore ma anche darle delle certezze economiche. «Quando è a Roma, Simone vive con me e quandoè libera da impegni scolastici o non è con la madre, sta qui con noi. Leune mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza. Avendo avuto la ...