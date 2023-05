Isobel Kinnear | Cricca vuole riconquistarla | “Se non mi passa ci riprovo”

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il rapporto fraad Amici non è stato granché mostrato e quando Silvia Toffanin ha chiesto alla ballerina delucidazioni a riguardo lei ha svicolato. I due ora non stanno più insieme, ma fra le pagine di SuperGuidaTv il cantante ha dichiarato che vorrebbeora che sono entrambi tornati alla vita di tutti i giorni. “Posso dire che la settimana che ho trascorso a casa si riferisce a quando è stato eliminato per la prima volta, ndr è stata un po’ traumatica perché non mi aspettavo di tornare alla vita di tutti i giorni. Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ...