Dopo aver fatto manovra, è rientrato a forte velocità, forzando i due varchi di controllo, della Guardia Svizzera e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del. Nel tentativo di ...Momenti di grande paura, poco dopo le 20 di giovedì 18 maggio, all'interno del. Un'auto ha fattoa forte velocità dall'ingresso di Sant'Anna nonostante non avesse le autorizzazioni per entrare. A quel punto l'ispettore della Gendarmeria ha esploso un colpo di ...Le indagini Poi, dopo l'di Papa Wojtyla con l'appello dal balcone di San Pietro, in scena ... Entrambi hanno lavorato sulla tesi del rapimento a scopo di ricatto del. Successivamente ...

Irruzione in Vaticano, colpi di pistola per bloccare una vettura. Arrestato quarantenne la Repubblica

Una guardia svizzera è stata costretta a esplodere un colpo di pistola contro la vettura. L'aggressore, che avrebbe problemi mentali, è stato arrestato ...Paura questa sera in Vaticano. Un uomo ha forzato uno dei varchi di ingresso ... il varco dal quale si è verificata l'irruzione. Per fermarlo gli agenti hanno dovuto sparare alle gomme dell'auto ma, ...