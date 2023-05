(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Grazie all'siglato in data 20 febbraio con SIS, MST distribuirà la 140a edizione deldiin Regno Unito, Patria naturale delInternazionale, ed in. Per la prima volta nella storia sarà possibile raccogliere scommesse a quota fissa sul più grande evento diattraverso il network digitale e retail dei bookmakers più rilevanti di Uk e. Lo annuncia Mst con un comunicato. La partnership tra MST e SIS permetterà ai milioni di appassionati ippici d'oltre manica ed irlandesi di godere dello spettacolo del convegno d'eccezione offerto dall'Ippodromo di Capannelle di Roma per il pomeriggio del 21 maggio, che conta nove corse straordinarie, tra cui, ...

Ippica: accordo Mst e Sis per trasmettere derby italiano di galoppo in Uk e Irlanda La Sicilia

