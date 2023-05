Inzaghi e la svolta ' all' indietro' stile Conte | così ha sbloccato l' Inter

Ha tanti meriti: abbiamo provato quest'anno a giocare con il pressing alto, che non è una delle nostre migliori caratteristiche". Comincia così una riflessione che Romelu Lukaku condivide con ......buone voci attorno al nome di Simone, perché i risultati sembravano non rispecchiare quello che erano le intenzioni della società. Ma ad Appiano Gentile c'è stata sicuramente una, che ...... sulla carta maggiormente ancorato al proprio progetto milanista rispetto adper via della vittoria del campionato lo scorso anno.verso la rinconferma come tecnico dell'Inter, ...

Esonero Inzaghi, svolta al vertice: “Non hai certezze” CalcioMercato.it

La squadra nerazzurra partirà per la Turchia in anticipo rispetto a quanto accade abitualmente: le tappe fino al 10 giugno e il precedente con Mourinho ...La squadra allenata da Simone Inzaghi si allenerà ad Appiano e poi partirà per la Turchia con un giorno d’anticipo rispetto a quanto accade abitualmente ...