Inzaghi agli esami di fine stagione con l’Inter | Italiano tra Napoli e Manchester City

(Di giovedì 18 maggio 2023)disi prepara ai prossimi importanti impegni in calendario avendo come punto di arrivo la Finale di Champions League a Istanbul. Si inizia con ilin Serie A prima della Finale di Coppa Italia contro la Fiorentina a Roma. Ilper ora può aspettare TRE TRASFERTE – La Finale di Champions League a Istanbul vedràdi Simoneaffrontare gli inglesi delallenati da Pep Guardiola, che partono con i favori del pronostico. Ma prima di arrivare al 10 giugno 2023 (vedi editoriale) il calendario nerazzurro prevede altri appuntamenti da non fallire. A partire dalla trasferta in casa del– già campione d’Italia – dell’ex Luciano Spalletti (vedi focus). In ...

Fino a più di un mese fa non circolavano buone voci attorno al nome di Simone, perché i ... perché supereremo i 70 milioni e probabilmente arriveremo80 milioni di incassi in un anno. ...Da tempo si parla del futuro del tecnico Pippo, legato contrattualmenteamaranto da un triennale in scadenza nel giugno del 2025 , ma è stato lo stesso allenatore a non dare certezze, ...... spera di essere disponibile per la finale di Istanbul e domani si sottoporràesami di rito . ...'allargata' dell'ultimo atto di Champions può permettergli di essere a disposizione di

Inzaghi esulta: "Era un sogno, ci abbiamo sempre creduto. So chi c'era nel momento del bisogno e chi no" La Gazzetta dello Sport

Una notte magica, quella vissuta martedì dall'Inter. I nerazzurri, dopo il successo per 2-0 nella gara di andata, hanno offerto il bis superando il Milan anche nella semifinale di ritorno staccando co ...“Inzaghi ha tirato fuori il meglio della sua squadra al momento giusto, è stato un grande exploit quello dell’Inter e del suo tecnico. Sta concludendo alla grande in campionato e questo gli ha fatto b ...