Poi ci saranno anche problemi di fondo: pochiper trattenere l'acqua, magari non ripuliti ... Noi abbiamo imprese che realizzano opere eccezionali in tutto il mondo, ponti,, ferrovie, ma da ...... regione per regione, per individuare gli interventi più urgenti come riduzione delle perdite, sfangamento die bacini, nuovi. Bisognerà poi trovare le risorse: parecchi miliardi. Ne ...... dalla realizzazione di nuoveall'eliminazione degli sprechi di acqua. L'urgenza è dettata da una trasformazione che sembra ormai irreversibile. Musumeci: serve un approccio ingegneristico "Ci ...

Invasi, dighe e manutenzione: ecco il piano contro il dissesto idrogeologico Il Sole 24 ORE

Tornano a scaldarsi gli animi nel comune di Badalucco sul tema dighe. La possibilità di costruire nuovi invasi ha scatenato la protesta ...