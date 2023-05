(Di giovedì 18 maggio 2023)ha guidato lanel primo decennio degli anni Duemila. Un periodo articolato per la società giallorossa, passata dalla vittoria dello scudetto nel 2001 alle vicissitudini societarie ...

Sensi ha guidato la Roma nel primo decennio degli anni Duemila. Un periodo articolato per la società giallorossa, passata dalla vittoria dello scudetto nel 2001 alle vicissitudini societarie ...... "Avete fatto un capolavoro" di Marzia Nicolini C'è un ricordo della sua infanzia legato a una fragranza che le è rimasto impresso "Mia sorella ha frequentato la scuola di danza diHightower ...Può interessarti anche Jolanda Di Virgilio 02.02.2023Postorino: "Siamo gettati nel mondo ...damir ovcina europa ex - jugoslavia guerra dei balcani guerra in Bosnia - Erzegovina...

Intervista a Rosella Sensi: “Ricordo quel Bayer-Roma nel 2004” Corriere dello Sport

L’ex presidentessa ricorda una stagione difficile e la sfida con i tedeschi: «Malgrado tutto c’era grande affinità di intenti» ...