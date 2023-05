Internazionali d’Italia 2023 | Medvedev passeggia su uno spento Hanfmann | in semifinale uno tra Tsitsipas e Coric

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023)batte 6-2 6-2nel match valido per i quarti di finale degli. Partita a senso unico con il tedesco che ha probabilmente risentito delle fatiche fisiche e mentali derivate dalle due grandi vittorie con Fritz e Rublev nei sedicesimi e negli ottavi di finale. Nessun problema per il russo, prima volta sia nei quarti che ina Roma, che toglie il servizio all’avversario ben sei volte. Miglioramenti visibili persu terra, che al prossimo turno aspetta il vincente della sfida tra. Torneo straordinario di, che da settimana prossima entrerà nella top 100 posizionandosi in 64ª posizione.parte male nel primo set ...