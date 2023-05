Inter | senti Chiellini | ' ' Che orgoglio questa difesa italiana!' '

Giorgio Chiellini elogia la prestazione difensiva dell'vista in campo nella semifinale di ritorno di Champions League contro il ...... chiunque capiterà troverà un'che se la giocherà'. Hai ricevuto tanti complimenti per tanti accorgimenti portati, qualepiù tuo 'C'è grandissima soddisfazione. Aver vinto quattro derby ...(3 - 5 - 2) Andrè Onana 6,5 " Battezza l'angolo giusto sul tiro di Diaz e per il resto della partita fa spesso da spettatore non pagante. Matteo Darmian 6 " Quando non lonominare vuol ...

INTER, SENTI GNONTO: "I NERAZZURRI IL MIO SOGNO" - Sportmediaset Sport Mediaset

C’era una certa calma a livello mentale, non sentivo la tensione e l’ansia, anche da parte dei ragazzi“. Ora tra il Manchester City e la tanto sognata Champions League c’è di mezzo l’Inter di Simone ...Nello specifico sulla gara: "Credo che la prima gara dello scorso anno sia stata simile, oggi avevamo la sensazione di essere pronti, eravamo calmi, non sentivo l'ansia nei giocatori ... L'avversaria ...