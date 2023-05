Inter | meglio se a cinghia stretta Il parallelo con il Triplete esiste | in finale comprando in saldo

Sebastian Frey , ex portiere die Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it ,... ' Sta valutando occasioni che potrebbero rispecchiarele sue esigenze. Essendo marsigliese, ...L'da ieri... è già a Istanbul. Ouna delegazione del club di viale della Liberazione è partita per un viaggio lampo nella capitale turca dove il 10 giugno si svolgerà la finale. Si tratta ...Macomunque evitare espressioni di quel tipo, poco eleganti in qualunque contesto. E poi ... Il fatto che sia l'invece del Milan è per me, da vero sportivo, del tutto irrilevante. O quasi. ...

Inter, meglio Real o City per la finale di Champions Corriere della Sera

Iscrizione avvenuta con successo. È un vecchio mantra di Beppe Marotta: “Non sempre vince chi più spende”. Trasferita in ambito Champions, l’affermazione potrebbe trasformarsi in “Non sempre va avanti ...L'Inter da ieri... è già a Istanbul. O meglio una delegazione del club di viale della Liberazione è partita per un viaggio lampo nella capitale turca dove il 10 giugno si svolgerà la finale. Si tratta ...