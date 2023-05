Inter-Lazio | intrigo di mercato | non solo Acerbi nella lista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildipotrebbe intrecciarsi in estate perché i nerazzurri devono riscattaree allo stesso tempo valutano altri nomi Ildipotrebbe intrecciarsi in estate perché i nerazzurri devono riscattaree allo stesso tempo valutano altri nomi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nerazzurri vorrebbero inserire anche Lazzaritrattativa e in biancoceleste potrebbe finire il giovane Fabbian.

Il mercato dipotrebbe intrecciarsi in estate perché i nerazzurri devono riscattare Acerbi e allo stesso tempo valutano altri nomi Il mercato dipotrebbe intrecciarsi in estate perché i ...- Manchester City Simone Inzaghi... on fire nell'ultimo mese: piegate Milan, Juventus, Roma,Dunque lasciate ogni speranza voi che entrate allo stadio Ataturk di Istanbul sabato 10 ......00 ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OFF Genoa U19 -U19 14:30 ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE ...30 FC Dallas - Vancouver Whitecaps 02:30 Minnesota - Houston Dynamo 02:30 Nashville SC -Miami ...

Il Corriere dello Sport elogia oggi il lavoro dello staff di Simone Inzaghi, " a cui ora spettano meriti e riconoscimenti. La squadra, infatti, sembra in una ...Cataldi non ce la fa, è ancora out. Vecino è pronto a rientrare. E il tecnico pensa alla soluzione Luis Alberto play ...