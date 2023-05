Inter | infortunio Mkhitaryan | a rischio per la finale Champions

(Di giovedì 18 maggio 2023) caption id="attachment 342659" align="alignleft" width="300" Henrikh/captionHenrikhha riportato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: come spiega l'nel comunicato ufficiale, la situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni. Il centrocampista armeno proverà a recuperare per ladiLeague prevista il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City ma molto dipende dall'evoluzione nei prossimi giorni.si era infortunato nel primo tempo del secondo Euroderby contro il Milan. Alla finalissima dimancano 23 giorni, tre settimane abbondanti che potrebbero consentire adi recuperare almeno per la convocazione anche se le 48 partite stagionali e i 34 anni ...

Mkhitaryan: c'è la lesione, ma può farcela per la finale. Situazione da monitorare La Gazzetta dello Sport

Dopo gli esami clinici, il centrocampista armeno ex Roma ha riportato una distrazione muscolare alla coscia sinistra: condizioni da rivalutare, con l'obiettivo di recuperarlo in tempo per la finale co ...Il comunicato del club nerazzuro sulle condizioni del centrocampista armeno dopo il problema muscolare accusato contro il Milan ...