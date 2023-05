Inter in finale | La Russa | “Vincono gli altri | come per molti era sicuro che avrebbe vinto il Milan”

Il dado è tratto: ladi Champions League sarà- Manchester City. La squadra di Guardiola ha rispettato i pronostici della vigilia e non ha dato scampo al Real Madrid, con una partita pressoché perfetta: 4 - 0 ...L'inizia la lunga preparazione alladi Champions League, ma Inzaghi rischia una assenza pesanteIl conto alla rovescia per il 10 giugno è già partito. Ad Istanbul, l'si giocherà l'...Ad una roba del genere aveva pensato pure Sir Alex Ferguson , quando giocò incontro il ... Dove non basta la tecnica - l'è una squadra ottimamente costruita, ma il City è di un altro ...

Manchester City, Guardiola sull'Inter: "Incontrare un'italiana in finale non è il massimo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, ipotesi apertura di San Siro per trasmettere la finale di Champions League I tifosi dell'Inter sono pronti a dare la caccia ad un biglietto… Leggi ...questo l'esito degli esami clinici a cui è stato sottoposto in mattinata il centrocampista dell'Inter, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Condizioni da rivalutare L'armeno si era infortunato nel ...