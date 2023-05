Inter in finale dopo 13 anni | ecco dov’erano gli attuali nerazzurri nel 2010

'Quando l'gioca al suo massimo, come applicazione, forma e attenzione, può far male a tutti'. Intervistato dalla Gazzetta Lele Adani dà speranze ai nerazzurri in vista delladi Champions col Cty :I pronostici di giovedì 18 maggio: ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più Premier League, Serie C e Saudi Pro. L'si è qualificata per ladi Champions League, stasera toccherà a Juventus, Roma e Fiorentina provare a fare altrettanto in Europa League e Conference League. Non sarà facile: la squadra ...Un netto 4 - 0 (doppietta di Bernardo Silva, autorete di Militao e Alvarez) premia lo strapotere degli uomini di Guardiola all'Ethiad Stadium Sarà Manchester City -ladi Champions League del 10 giugno a Istanbul. La formazione di Pep Guardiola elimina il Real Madrid di Carlo Ancelotti vincendo la semifinale di ritorno 4 - 0 (doppietta di Bernardo ...

Guardiola esulta: "Vittoria enorme. Ma un'italiana in finale non è il massimo..." La Gazzetta dello Sport

Esattamente un anno fa ho scritto un articolo sull’arrivo di Erling Haaland al Manchester City. Il titolo di quell’articolo era: Erling Haaland è la più… Leggi ...Don Fabio ritiene che possa essere una sfida equilibrata quella del 10 giugno all'Atatürk di Istanbul. Ecco poi cosa ha detto su Ancelotti ...