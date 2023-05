Inter in crisi economica | il Newcastle offre una cifra incredibile per Calhanoglu!

(Di giovedì 18 maggio 2023) Di cosa parliamo in questo articolo... Ilpotrebbeessarsi al centrocampista Hakan Calhanoglu dell'L'sta lavorando al rinnovo di Calhanoglu Ilpotrebbe offrire 40 milioni di euro per Calhanoglu L'potrebbe cedere Denzel Dumfries per rinforzare il centrocampo Il Chelsea e l'Aston Villa sonoessati a Dumfries Ilpensa a un nuovo colpo per il centrocampo della prossima stagione e il giocatore che potrebbeessare al club bianconero inglese sarebbe Hakan Calhanoglu, centrocampista dell', arrivato a parametro zero nell'estate 2021 dal Milan. Attualmente, il centrocampista turco ha un contratto con l'fino al giugno 2024 e la ...

Per il calcio italiano e per la passione che raccontiamo spesso stia mancando soprattutto nei più piccoli quanto è importante il percorso delle italiane in Europa L'in finale di Champions ridà ...Sono fermamente convinto che l', con i seri problemi della proprietà cinese, non avrebbe avuto ... I nostri sono anni duri, in cui ad unasempre meno strisciante e sempre più visibile, si ...... Ieri l'inviato cinese Li Hui è arrivato a Kiev per trovare 'una soluzione politica alla'. Il ... Almodóvar porta a Cannes la storia di due cowboy gay • La finale di Champions sarà- ...

Champions League, Inter in finale dopo 13 anni: Milan ancora battuto (1-0) Il Sole 24 ORE

L'Italia Under 17 dara oggi il via alla fase finale dell'Europeo di categoria che ha visto gli Azzurrini inseriti nel difficile Gruppo B con Serbia, Spagna e Slovenia. Saranno proprio gli spagnoli i p ...TERAMO – Su tutta la viabilità di competenza della Provincia si sono verificate situazioni di pericolo causate dall’incessante pioggia (che ha causato numerose buche), con presenza di ...