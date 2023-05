Inter | esami per Mkhitaryan | il comunicato del club

(Di giovedì 18 maggio 2023)oggi ha svolto glidopo il problema muscolare sofferto durante il ritorno dell’euroderby di Champions League, Qui di seguito ilufficiale dell’: “Henrikhsi è sottoposto questa mattina aclinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. L’obiettivo per l’armeno sarà tornare in tempo per la finalissima di Istanbul il 10 giugno. SportFace.

Commenta per primo L'trattiene ancora il fiato per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro , uscito per un ...disponibile per la finale di Istanbul e domani si sottoporrà aglidi ...Henrikh Mkhitaryan domani si sottoporrà aal quadricipite sinistro infortunato nel finale del primo tempo nell'euro - derby di ieri. Spera di essere disponibile per la finale di Istanbul e le tre settimane abbondanti prima del match ...Alla luce dei risultati ottenuti aglifinali, i migliori del corso sono risultati Davide Caliaro (che attualmente lavora nel settore giovanile dello Spezia), Raffaele Fumagalli () e Roby ...

Inter, ansia Mkhitaryan: esami previsti per domani. E Skriniar... Calciomercato.com

Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della ...Henrikh Mkhitaryan si è infortunato contro il Milan in Champions e oggi è uscito l’esito degli esami. Questo il comunicato dell’Inter: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami ...