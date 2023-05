Inter | Bastoni il primo regalo per Inzaghi

, TUTTO FATTO PER IL RINNOVO DI: IL PUNTO Un'accelerata arrivata soprattutto per non correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero, come accaduto con Milan Skriniar . Dopo ...... forsequalcosina in meno, percependo un sensibile aumento dell'ingaggio che andrà ad assestarsi sui livelli di Lautaro. Il numero 20 dovrebbe estendere il suo rapporto con l'fino al ...La notizia era nell'aria, ma ora pare proprio che manchi soltanto l'ufficialità:e l'andranno avanti insieme per almeno altre quattro stagioni, scongiurato il rischio di un Skriniar - ...

Bastoni-Inter, rinnovo: ci siamo, firma a fine campionato Corriere della Sera

Prima dell'accesso in finale, l'Inter, dal cammino in Champions, aveva incassato circa 42 milioni. E ora quindi vanno aggiunti i 16 per l'approdo a Istanbul. In totale, sommando tutte ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...