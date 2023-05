Inter | Antonello | «San Siro ha troppe lacune | sul record d’incassi…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alessandro, CEO Corporate dell', ha parlato del futuro di Sanper la società nerazzurra Alessandro, CEO Corporate dell', ha parlato a Libero. PAROLE – «-Milan? Risultato assai positivo, ma se avessimo avuto uno stadio da 200.000 persone sicuramente l'avremmo riempito. Sanattuale purtroppo evidenzia delle, perché non siamo in grado di poter offrire quei servizi a valore aggiunto che in partite di questo livello sarebbero assolutamente primari anche per alzare ancora di più il valore degli incassi. Se oggi avessimo avuto un nuovo impianto questo numero sarebbe stato ampiamente superato».