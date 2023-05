Intelligenza artificiale | potenziare la metacognizione degli alunni della Primaria | “prendiamola in castagna con gli insiemi” Un esperimento

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 18 maggio 2023) In un precedente intervento (Orizzonte Scuola,a scuola. Per una controffensiva di quella naturale, 26 genn. 2023) ho sottolineato come una strada significativa da seguire sia quella di trasformare l’in opportunità perle capacità metacognitive, spingendoli a stabilire con essa, a seconda delle circostanze, rapporti di gioco, collaborazione o sfida, intorno alla soluzione di problemi riflessivi non banali. Si possono generare situazioni divertenti come quelle in cui anche un bambino di scuola, con un minimo di conoscenze distica, può dialogare e “prendere in” OpenAI nei suoi punti deboli, che riguardano anche la logica ...