Intec Service SG volley vince anche la Supercoppa Campania | è triplete

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, la promozione in B2 nazionale, eccola. Ha vinto tutto quel che c’era dare, laSG, in una stagione da incorniciare. Laha rappresentato il sigillo finale su una annata straordinaria, che ha riportato tanto entusiasmo a San Giorgio del Sannio e tra tutti i tifosi, che non si sono risparmiati ed hanno riempito nuovamente il palasport di San Giorgio del Sannio come ai bei tempi della B1. Un «» che conferma la netta superiorità della squadra di coach Francesco Franzese sulle dirette avversarie. La finale di, contro una gran bella squadra come la CARBAT Matese, non è stata ...

San Giorgio del Sannio . Una monumentaleSG Volley si aggiudica anche gara tre dei playoff promozione e, dopo ben quattordici anni, vola in B! Una cavalcata straordinario quella delle diavole rosse sangiorgesi che hanno vinto, ...San Giorgio del Sannio . In un Palasport gremito al limite della capienza, laSG Volley doma ancora una volta un'ostica Pol. Matese e si avvicina al sogno B2. Una gara bellissima, che ha entusiasmato i circa 400 spettatori e che ha visto le sangiorgesi reagire con ...SG Volley ad un passo dalla B2! In un Palasport gremito al limite della capienza, laSG Volley doma ancora una volta un'ostica Pol. Matese e si avvicina al sogno B2. Una ...

Intec Service SG volley vince anche la Supercoppa Campania: è ... anteprima24.it

Pintec Technology Holdings Limited (NASDAQ: PT) ("Pintec" or the "Company"), a Nasdaq-listed group providing technology enabled financial and digital ...