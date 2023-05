‘Insieme per crescere’ | sport e aggregazione a Telese Terme

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Insieme per crescere” è il titolo dell’evento in programma per il 28 maggio alle ore 9.30 presso la Palestra Foschino di. Un evento die di, organizzato da Olimpic Judo Center die Pi.Elle. Aversa, con il patrocinio del Comune die della Pro Loco Telesia e con la collaborazione dell’associazione “Io amo Peter Pan” che raccoglie fondi per l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Tra le altre iniziative, particolarmente attesa quella che vedrà impegnato il Maestro Elio Verde, olimpionico, allenatore Fiamme Oro, che terrà uno stage per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Per i più piccoli saranno allestiti dei circuiti sui gonfiabili. “Sarà un momento die di ...