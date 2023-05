INPS | arrivano assegno e pensione più alta | ecco come averli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Importanti novità per quanto riguarda le pensioni: sarà possibile avere unpiù alto. Vediamo insieme cosa bisogna fare. Ottime notizie per milioni di pensionati. L’ha comunicato che a breve sarà possibile percepire unprevidenziale più sostanzioso. In questo articolo vi illustriamo tutti i dettagli. A breve milioni di pensionati riceveranno unpiù ricco -(Ansa foto)- Ilovetrading.itCirca due milioni di pensionati si vedranno riconosciuti importanti incrementi. La legge di Bilancio 2023, infatti, lo scorso gennaio, ha approvato la rivalutazione delle pensioni minime. Il trattamento minimo cambia di anno in anno: per il 2023 è stato fissato a 563,74 euro. Il Governo Meloni, di fronte ad un carovita a cui non si assisteva da anni e a tassi d’interesse allarmanti, ha deciso di intervenire ...

Finalmentegli aumenti delle pensioni minime promessi dal governo Meloni. Tutto sembra ormai pronto ... Secondo fonti ministeriali, l'sta predisponendo i pagamenti per tutti coloro che ......buone nuove anche per quanto riguarda la quattordicesima prevista fra due mesi. Parliamo cioè della somma aggiuntiva della pensione corrisposta ogni anno dall'a luglio o a dicembre , ...... come da normativa: nell'attesa che arrivi la circolarecon tutti i chiarimenti del caso, ... Aumenti di stipendio dipendenti pubblici, ecco quandosecondo Noipa

Pensioni minime INPS: a giugno 2023 arrivano gli aumenti e gli arretrati, la tabella Informazione Scuola

Alla notizia di 90 euro in più sul cedolino della pensione, molti pensionati sono saltati dalla sedia. Ma come ricevere questo rimborsoIntrodotto dal decreto Lavoro, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa è in via di sperimentazione e sarà attivo da settembre.