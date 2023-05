Innovazione | “The Urban Doers Grant” | fino a 12mila euro per progetti hi-tech

(Di giovedì 18 maggio 2023) La DUT Partnership ha pubblicato il bando “The” che chiuderà il 14 giugno 2023. La call vuole sostenere ii legati a ricerca e, sostenendo lo scambio di conoscenze ed esperienze in tuttapa. In particolare, gli obiettivi sono: sintetizzare le conoscenze e le esperienze testate delle iniziative dial fine di ampliare e tradurre le innovazioni del progetto in altri e/o contestii più ampi; supportare il capacity building tra gliper partecipare alle attività del DUT, come gli inviti congiunti perdi ricerca e. Possono partecipare al bando gli ...

...energetica rappresenta una sfida importante che deve andare di pari passo con l'... ad esempio batterie su scala industriale, batterie 'behindmeter', ricariche 'intelligenti' dei ...... dall'antico al moderno per raccontare una storia fatta di bellezza,, scoperte e ... L'edizione 2023 è targataOcean Race ed è stata pensata proprio in occasione del primo 'storico' ...Il claim, che sostituisce il precedente 'sea ahead ', sancisce un momento di svolta per il Gruppo, che si apre a nuovi scenari, fortemente orientati all'tecnologica e alla ...

Innovazione, “The Urban Doers Grant”: fino a 12mila euro per ... Il Denaro

«Un'opportunità imperdibile per la Basilicata per inserirsi in uno dei settori strategici che è la è l'innovazione. E per le imprese lucane di avere a disposizione, da un lato, un progetto di ricerca ...(Teleborsa) - SACE si aggiudica la Call for Proposals 2022, iniziativa promossa dal Milano Hub della Banca d’Italia, con il progetto Eureka (EURopean Export blocK-chain Aggregator) ideato nell’ambito ...