Infortunio Mkhitaryan | i risultati degli esami e i tempi di recupero

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Henrikh, centrocampista dell’Inter, si è sottoposto questa mattina a una serie diclinici strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, in seguito all’rimediato nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. Ihanno evidenziato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra del giocatore. L’rappresenta un duro colpo pere per la squadra nerazzurra, che dovrà fare a meno delle sue prestazioni per un periodo ancora da determinare. Le condizioni del centrocampista armeno saranno rivalutate nei prossimi giorni al fine di stabilire la gravità dell’e l’eventualestica di. L'articolo CalcioWeb.