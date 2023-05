Inflazione all' 8 | 2% | cosa succede al carrello della spesa

(Di giovedì 18 maggio 2023) L'inflazione non sta scendendo. In realtà sta frenando ma, su base annua, è all'8,2% (contro il 7,6% del mese di marzo). Semplicemente è più bassa delle stime, infatti era atteso un valore pari all'8,3%.dicono i dati Istat

... dall'attenzione'ambiente alla cultura. C'è la consapevolezza ... lache mi ha colpito è che le risposte ai primi posti erano ... dall'alla crisi energetica, dalla guerra. E infine i ...rallenta l'La crescita dell'è in parte ...3% per assestarsi al 14%) e di quelli non lavorati (passati'...aspettarsi quindi dal Ftse mib 40ci dicono i dati ... con un'tecnicamente ancora appiccicosa. Nonostante ... attestandosi'1,3%. Invece, lo Zew sul sentiment economico in ...