"Incolpare il cambiamento climatico non ci assolve"

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - "Dare la colpa solo alè un modo per non volerci prendere la responsabilità di quanto sta accadendo. Questi fenomeni derivano da una combinazione di eventi. Ilamplifica le conseguenze dei dissesti di un territorio molto fragile. Senza dimenticare gli errori legati a una gestione non attenta del territorio stesso a partire dalla insufficiente manutenzione dei corsi d'acqua fino all'eccessivo consumo di suolo". Lo dice all'AGI, Francesca Giordano, ricercatrice dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) commentando la strage del maltempo in Emilia Romagna. Per la ricercatrice "siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia che non si annullano a vicenda, anzi, sono un moltiplicatore del rischio quindi devono essere affrontare con ...

Francesca Giordano, ricercatrice dell'Ispra, spiega come gli eventi traumatici come le alluvioni in Emilia Romagna derivino da una combinazione di eventi: "Il climate change amplifica le conseguenze d