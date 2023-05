Incidente Immobile-Tram | nessun colpevole | ricostruzione testimoni non credibile

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nell’del 16 aprile 2023 in cui sono rimasti coinvolti uned il Suv guidato da Cironon ci sono colpevoli, almeno secondo le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma. Non sono emerse responsabilità chiare su chi abbia causato l’impatto passando con il semaforo rosso l’incrocio fra lungotevere delle Navi e piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere Prati. L’attaccante della squadra di Sarri aveva ribadito di essere passato con il verde e di essere stato colpito dal. Accusa respinta al 100% dal 43enne dipendente dell’Atac che conduceva il. Anche inon hanno fornito informazioni credibili. Stando ai rilevamenti di Roma Mobilità, non risultano malfunzionamenti nell’impianto semaforico installato all’incrocio dove è avvenuto l’impatto. ...

