Incidente Harry e Meghan | la polizia di New York ridimensiona l’episodio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) La dinamica sarebbe stata diversa Nella giornata di ieri,Markle, tramite il loro agente hanno fatto sapere di essere stati vittime di un. A scatenarlo un presunto inseguimento, quasi mortale, con alcuni paparazzi di New. Il portavoce del Principe ha rilasciato la notizia al The Indipendency. Ladella città americana ha peròto la vicenda gettando ombre sulla dinamica. «Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati ??a destinazione e non sono stati segnalati incidenti, convocazioni, feriti o arresti». Una fonte al Newpost ha detto: «Questo inseguimento implacabile, della durata di oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del ...