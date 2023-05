Incidente GRA | due auto si scontrano in galleria | traffico in tilt nella carreggiata interna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ennesimosul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove oggi, 18 maggio, duesi sono scontrate all’interno dellaSelva Candida,. L’ha completamente paralizzato il, perché le vetture, entrambe distrutte e non marcianti, hanno impedito il passaggio su due delle tre corsie di marcia.sul Grande Raccordo Anulare altezza Boccea Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, oltre al soccorso Astral per la messa in sicurezza del tratto stradale. Gli agenti hanno provveduto alla riduzione delle carreggiate, consentendo il passaggio delle vetture ...