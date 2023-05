Incidente Ciro Immobile | l' auto distrutta | il tram deragliato e i feriti in ambulanza

Le immagini dal luogo dell'del 16 aprile 2023 in cui sono rimasti coinvolti un tram ed il Suv guidato daImmobile. Secondo le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma non ci sono colpevoli: non sono ...Erano state queste le prime parole diImmobile dopo l'stradale avvenuto il 16 aprile a Roma. Ma secondo le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma non ci sono colpevoli: non sono infatti emerse responsabilità ...Immobile, l'indagine fa flop: 'Nessun colpevole, non ci sono prove' Roma cambia la Ztl, raffica di divieti. Arrivano anche 13 milioni di incentivi comunali per chi rottama veicoli ...

Ciro Immobile, i vigili si arrendono: nessun colpevole per l'incidente con il tram. Spariti i tre testimoni s… Repubblica Roma

L'incidente si è verificato all'altezza di viale delle Milizie, nel punto in cui il tram si ferma al semaforo, a circa una cinquantina di metri ..."Nessun colpevole": è finita così l'indagine sull'incidente che ha visto coinvolti Ciro Immobile e il tram della linea 19. La polizia locale di Roma Capitale, infatti, ha ammesso di non riuscire a ris ...