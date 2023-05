Incidente Ciro Immobile | indagine sullo scontro tra auto e tram chiusa senza colpevoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’sull’tra l’die ila Ponte Matteotti si chiude. I vigili urbani ritengono impossibile accertare le responsabilità individuali. Pertanto, in asdi denunce di parte, gestiranno la situazione le assicurazioni. Il capitano della Lazio aveva accusato il conducente di essere passato con il semaforo rosso: “Il semaforo era verde e non mi sono distratto. Altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente”. La versione del conducente Atac è diametralmente opposta: “Ricordo di aver superato il semaforo col verde e l’che sopraggiungeva a grande velocità”. A grandi linee questa dinamica era stata confermata anche dai passeggeri del 19, ascoltati ...

Come riporta La Repubblica , le analisi effettuate da Roma Mobilità, che gestisce gli impianti semaforici in città, hanno chiarito che il giorno dell'non c'era stato alcun malfunzionamento o calo di corrente. Quindi, visto che i semafori erano funzionanti , è stata esclusa l'ipotesi di un guasto elettrico che potesse aver mandato in tilt ...Immobile, la svolta nelle indagini: spunta un video che svela cosa è successo Immobile e l'con il tram a Roma: 'Sono passato con il verde'. Ma il conducente: 'Nessuna ...Chiuse le indagini sull'che ha coinvoltoImmobile e un tram , stamattina alle 7,40, nello stesso punto, c'è stato un nuovo. È accaduto in piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere romano di Prati. ...

Incidente Ciro Immobile, i vigili chiudono le indagini: nessun responsabile. Ora in campo le assicurazioni Corriere Roma

I vigili urbani di Roma hanno deciso di chiudere le indagini sull'incidente che ha visto coinvolto l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e un tram in piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere ...I vigili urbani di Roma chiudono le indagini sull’incidente fra Ciro Immobile e il tram 19 accaduto nel quartiere Prati. Impossibile stabilire chi tra il bomber e il macchinista sia passato ...