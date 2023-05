In pensione senza contributi e adesso si raddoppia anche l’assegno | novità INPS

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 18 maggio 2023) Importantiche riguardano milioni di persone prossime all’età pensionabile: è possibile andare in. La maggior parte di noi non può ritirarsi dal lavoro se non ha raggiunto il requisitovo minimo di 20 anni. Eppure alcune persone possono andare in. Analizziamo la situazione nei dettagli. L’erogherà laa chi non ha i-(Ansa foto)- Ilovetrading.itAd oggi in Italia si può andare ina 67 anni se e solo se gli anni disono almeno 20. Altrimenti- volenti o no- si dovrà continuare a lavorare. In ...