In Monster | il nuovo film di Kore-Eda | ci sono il tocco sublime di Ry?ichi Sakamoto e qualcosa di Miyazaki e Stephen King

(Di giovedì 18 maggio 2023) Hirokazu-Eda è un habitué del Festival di Cannes. Dopo Broker dello scorso anno (premiato per la performance di Song Kang-ho) il regista giapponese, già vincitore della Palma d’Oro nel 2018 con Un affare di famiglia, ci delizia con la sua arte di raccontare i sentimenti, le relazioni umane, l’amicizia o l’amore. E si prende cura dei personaggi che mette in scena. In, in concorso a Cannes, si concentra sulla vicenda di due compagni di classe delle elementari, Minato e Hoshikawa. suenaga makoto-Eda non li segue attraverso una narrazione lineare. Il punto di partenza è un incendio di un palazzo nella città di Suwa, osservato da Minato e sua madre, una donna che sta crescendo il figlio da sola dopo la morte del marito. Il ragazzo non sta attraversando un periodo facile: a scuola è un bullo e ha uno scontro con un ...