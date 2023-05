In Emilia-Romagna e nelle Marche è ancora allerta rossa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Numeri da bollettino di guerra in. Dove l’alluvione ha fatto nove morti, 13mila sfollati e danni per miliardi. Anche oggi è di nuovo. Inl’alluvione ha fatto nove morti, 13mila sfollati e danni per miliardi. Ben 14 fiumi sono esondati Piogge battenti che in poche ore scaricano a terra l’equivalente di tre mesi di precipitazioni e torrenti che si trasformano in impetuosi fiumi che dilaganocampagne ecittà dell’. Se qualcuno prova un fastidioso senso di déjà vu è perché quanto sta accadendo in queste ore, seminando morte – al momento sono nove le vittime accertate – e ...