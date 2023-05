In Emilia Romagna 9 morti per il maltempo | Mai vista una piena così

Non cala l'emergenza alluvioni in. Tra la notte e la mattinata due centri importanti della provincia di Ravenna come Lugo e ... lato via, per le esondazioni del Senio e del Santerno, che ...Lo dice, in un'intervista a 'Repubblica', Arrigo Sacchi , calciatore, storico allenatore del Milan e della Nazionale nel 1991, a proposito dell' alluvione che ha messo in ginocchio l'. 'Stiamo ...AGI - 'Nessuno sarà lasciato solo, così come il terremoto'. Stefano Bonaccini, presidente dell', ospite di Agorà su Rai3 fa il punto sulle alluvioni che hanno colpito la. I danni ammonteranno 'a qualche miliardo di euro', aggiunge. 'Abbiamo in questo momento più di ...

Maltempo, Emilia-Romagna sconvolta dall’alluvione. Ancora allerta rossa. DIRETTA Sky Tg24

Terminate le piogge, a Cesena, dopo l'esondazione del Savio, i cittadini si rimboccano le maniche per ripulire strade e abitazioni. A darsi da fare soprattutto i giovani, muniti di badili, che si sono ...I dati dell’Osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni. Nel nostro Paese le famiglie hanno impiegato 520 miliardi di euro, in media l’investimento è di 45 mila euro ...