In arrivo una nuova tassa sull’eredità e modifica dell’età pensionabile | uno scenario inquietante

(Di giovedì 18 maggio 2023) A quanto pare sta per arrivare unadall’Unione Europea relativa all’eredità, ma di cosa si tratta? Ecco cosa c’è da sapere a riguardo Come in tantissimi sicuramente già sapranno, le tasse risultano essere un argomento a dir poco delicato e a quanto pare sta per arrivare dall’Unione Europea un’imposta che riguarda l’eredità: ecco cosa c’è da sapere in merito. Possibilità di aumento tasse eredità e successione (ilovetreding)Vi è dunque unaimposta relativa all’eredità e che arriva direttamente dall’UE. Questa novità riguarda una manovra di dieci miliardi di euro, ma cosa cosa riguarda nello specifico? Vi sarebbe in corso una valutazione da parte di alcuni organi competenti, tra cui l’Unione Europea, di introdurre un’imposta relativa alla successione con un valore di dieci miliardi di euro. A causa dell’invecchiamento, ...

Erapiccola sala d'attesa in modo che la gente sapesse che sarei tornata" ha detto l'artista inglese. Tra le fonti ispirative della Smith, che si muove tra jazz, soul, R&B e funky house , per sua ...... "Secondo me con il prossimodi Giuntoli Allegri non è più allenatore adatto. Arriverà un ... Palladino come Pirlo: il no diparte degli juventini . Di contro, tra i tifosi della Juventus c'è ...La ragione non è ancora chiara, madelle ipotesi sarebbe legata al fatto che i picchi di temperatura in questa parte dell'Europa siano dovuti alle correnti calde indalla Spagna e dal Nord ...

Dopo una breve tregua in arrivo un nuovo ciclone nel weekend Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Si sta formando un nuovo ciclone che da lunedì 22 maggio dovrebbe interessare in particolare le regioni meridionali e quelle del Nord-Ovest, portando altra pioggia. Meno intenso di ...