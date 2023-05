Impresa Fiorentina | contro il Basilea Barak è l’eroe viola!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lapassa con il risultato di 3-1ile ottiene la finale di Conference League con il West Ham.per Vincenzo Italiano e la Viola.– La Viola vince per 3-1ile arriva in finale di Conference League. Lapassa in vantaggio al minuto 35 su calcio d’angolo battuto da Cristiano Biraghi e incornata del solito Nico Gonzalez. La Viola non riesce però a mantenere il vantaggio, perché iltrova il pari al 55? con un’ingenuità di Igor che scivola e manda in porta Zeki Amdouni che davanti a Terracciano non sbaglia. La qualificazione in perfetto equilibrio la riporta ancora Nico Gonzalez, che sfrutta un rimpallo in area e tira con il sinistro a incrociare al minuto 72. Ai ...