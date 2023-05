Immissioni in ruolo | concorsi e abilitazioni | facciamo il punto Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 18 maggio alle 17 | 00

(Di giovedì 18 maggio 2023) In arrivo tante novità sul tema del reclutamento degli insegnanti: dassunzioni attese per il prossimo anno aida bandire passando per il DPCM che regolerà la formazione dei futuri docenti. L'articolo .

"Abbiamo avuto il record di supplenti nella scuola italiana, più di 220.000 più del 220% rispetto a 5 anni fa - spiega Pacifico - da anni programmiamoche vanno per la metà deserte ...Il decreto 44 del mese di aprile 2023, nel trattare leindei docenti di sostegno inseriti nelle graduatorie GPS, ha introdotto delle modifiche al decreto 36 convertito nella legge 79 del 2022 in merito all'accesso senza prova ...In arrivo tante novità sul tema del reclutamento degli insegnanti: dalle assunzioni attese per il prossimo anno ai concorsi da bandire passando per il DPCM che regolerà la formazione dei futuri ...

Inoltre è stato avviato il 181mo corso di formazione allievi agenti che comporterà l’immissione in ruolo di ulteriori 1087 unità maschili e 361 femminili, oltre a una procedura concorsuale in essere ...Le Commissioni riunite I e XI della Camera hanno avviato l'esame delle diverse richieste di modifica del Decreto Legge Pa - Pnrr 44/2023: tra gli emendamenti presentati, diversi riguardano la scuola, ...